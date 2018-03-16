В Житомирской области на максимальный срок осудили рецидивиста-педофила

15 марта 2018 года в Житомире закончилось судебное разбирательство дела по обвинению рецидивиста в развращении несовершеннолетней. 55-летнего педофила приговорили к 8 годам лишения свободы.Осужденный уроженец Житомира уже 9 раз отбывал наказание, в том числе за преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Когда мужчину отпустили в августе 2016 года, уже в ноябре 2017 рецидивист совершил новое преступление: развратные действия в отношении малолетней. Впоследствии мужчина покинул город.Злоумышленник был объявлен в розыск, после чего органы правопорядка задержали его в Киеве. Богунский районный суд Житомира признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде максимального срока заключения — 8 лет лишения свободы.