Венгер: "Арсеналу" было непросто играть дома с "Миланом" после успеха в гостях

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Футболистам "Арсенала" было непросто играть на своем поле с итальянским "Миланом" после успеха в гостевой встрече 1/8 финала Лиги Европы, признался главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер.

"Арсенал" в четверг в Лондоне добился волевой победы над "Миланом" со счетом 3:1. В первом матче 1/8 финала в Италии "канониры" обыграли хозяев поля – 2:0.

"Мы старались атаковать, создавать угрозу для соперника. Мы победили в двух матчах и убедительно закончили ответную игру. Это был хороший матч, в котором мы обыграли солидную команду, - сказал Венгер, чьи слова приводятся на официальном сайте УЕФА. - На примере многих клубов видно, как бывает трудно выиграть дома, когда у вас был хороший результат на выезде. "Арсенал" не стал исключением".

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо считает, что у игроков его клуба есть проблемы с менталитетом.

"Я не хочу слышать от своих игроков никаких "если бы" и "но". Мы должны оставить это позади. Это тот клуб, который никогда не должен сдаваться. Я очень разочарован, поскольку и через несколько лет будут помнить вот эти 3:1. Когда вы на поле, никогда нельзя сдаваться и пропускать легкие голы. Третий гол особенно расстроил меня. Нам нужно начать с менталитета", - сказал Гаттузо.