Вика Борисевич не надеется на продолжение отношений с Кириллом Воробьевым

Я бы хотела себе заботливого парня, мужественного, способного постоять за свою девушку, отстоять мнение пары. На данный момент на проекте достаточно свободных парней, но никто не проявляет симпатию в адрес ни одной девочки. Мне нравится Кирилл Воробьев, но к сожалению парня хватило только на два дня какого-то общения. Что касается рассмотрения дальнейших отношений с Кириллом, это будет полнейший провал, так как Кирилл находится в ожидании каких-то новых неземных девушек, которые будут способны растопить его холодное сердце. Но на проекте на данный момент для него такой девушки нет, по его мнению. На первых порах общения Кирилл проявлял свою симпатию в мой адрес, но потом решил слиться с поля боя. Поэтому я считаю, что Кирилл с виду мужественный парень, а на самом деле этого пока незаметно, что он и демонстрирует. Я действительно считаю, что Кирилл попросту боится отношений, поэтому хватается за все что есть, но по факту ни к чему конкретному не приходит.