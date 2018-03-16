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ВКС и САА устроили бойню: Уничтожены главари банд, множество боевиков, захвачена бронетехника (ВИДЕО, ФОТО 18+)


Добавлено: 16 мар 2018 в 22:50, Категория: Новости на сегодня
ВКС и САА устроили бойню: Уничтожены главари банд, множество боевиков, захвачена бронетехника (ВИДЕО, ФОТО 18+)

Наступление банд в Хаме обернулось кровавым провалом, обезглавливанием группировок и потерями их военной техники.

Как сообщала «Русская Весна», в минувшую среду сирийские джихадисты начали террористическую операцию «Гнев Гуты» в северной части провинции Хама.

Объединённые силы банд назвали свою атаку «Гнев для Гуты», пытаясь отомстить за поражения своих союзников в пригороде Дамаска Восточная Гута. Также они надеялись, что их внезапный удар уменьшит давление на сидящих в котле боевиков, так как вынудит сирийскую армию перебросить часть сил в провинцию Хама.

В первые часы исламистам удалось захватить пару небольших городков — Керназ и Аль-Хамамият, местные ополченцы отступили под натиском врага, применяющего бронетехнику.

На место сражения быстро прилетели боевые самолёты ВКС России и ВВС Сирии, которые начали интенсивно бомбить террористов. В это время местные христианские ополченцы перегруппировались, усилились элитными силами, танками 555-го полка 4-й механизированной дивизии САА и нанесли контрудар.

В течение нескольких часов были убиты не менее 50-ти боевиков и полностью освобождены захваченные ими населенные пункты. Выжившие джихадисты побросали бронетехнику и сломя голову бежали в сторону своего анклава.

Армейцам достался переданный бандам турецкими военными бронеавтомобиль «Пантера» и танк. В ходе атаки объединённые силы группировок были буквально обезглавлены, лишившись 6-ти своих важных полевых командиров.

Убитые главари Мухаммад Хаттаб и Абу-Сария принадлежали к исламистской коалиции «Джебхат Тахрир Сурия» («Ахрар аш-Шам» и «Нуреддин аз-Зинки»). Ещё были ликвидированы Хасан Талеб из «Джейш Аль-Иза» и Хатем Мухаммад Радон из «Джейш аль-Наср», а также Абу-Асрия и Абу Хаттаб.

Несколько военачальников боевиков получили тяжелые ранения см. фото.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

На фото и видео ниже показаны кадры до и после наступления боевиков — потерянная ими бронетехника. Также приведены фотографии исламистов, которых оплакивают в соцсетях медиа-активисты банд.



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Добавлено: 16 мар 2018 в 22:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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