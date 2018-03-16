Водителей обяжут носить светоотражающие жилеты с 18 марта

С 18 марта водители перед выходом из машины в темное время суток или при ограниченной видимости вне населенных пунктов должны будут надевать светоотражающие жилеты. Об этом сообщает «Российская газета».

Соответствующий пункт ПДД был введен в связи с участившимся количеством инцидентов, в которых водителей сбивали на дороге после того, как те выходили из машины, так как их не было видно ночью.

Как сообщил начальник управления правового регулирования Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Юрий Шакиров, только в 2017 году таких наездов произошло 386. В 2018 году под колеса попали 37 водителей, из которых 36 погибли.

При этом ПДД пока не предусматривает штраф за отсутствие у водителя светоотражающих элементов в темное время суток. Также инспектор не имеет права проверять наличие жилета в машине.