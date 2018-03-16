Вторжение мигрантов превратит европейцев в меньшинство в Европе, — премьер Венгрии

Вторжение мигрантов превратит европейцев в меньшинство в Западной Европе.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время предвыборного митинга в Будапеште, сообщает The Associated Press.

По его словам, «Западная Европа сдалась массовой миграции людей из Африки и Ближнего Востока».

«Молодежь Западной Европы еще при жизни увидит, как они станут меньшинством в своей стране и потеряют единственное место в мире, которое они зовут домом», — сказал венгерский премьер.

В риторике своей предвыборной кампании Орбан сосредоточился на блокировании иммиграции, надеясь получить голоса избирателей для третьего срока подряд.