Высылаемые из Британии российские дипломаты покинут страну 20 марта

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Высылаемые из Великобритании 23 российских дипломата покинут территорию королевства 20 марта, сказал посол России в Лондоне Александр Яковенко.

«Они уедут 20 числа», — цитирует РИА «Новости» дипломата. Яковенко уточнил, что идёт примерно о восьми десятках россиян, поскольку вместе с чиновниками Соединённое Королевство покидают и их семьи.

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Комментируя заявления британских властей о том, что высылаемые — незаявленные сотрудники разведслужб, Яковенко заявил, что «это такая легенда, которая активно распространяется».

«Конечно, это полная глупость. 40% состава посольства должно уехать. Конечно, никакого отношения к незаконной деятельности они не имеют. Это все просто выдумки и глупости», — подчеркнул российский посол.

По его словам, объявленные официальным Лондоном меры в отношении России призваны обслуживать «колоссальную провокацию», которая с большой долей вероятности была организована самими британскими спецслужбами.

Ввиду отсутствия у Великобритании каких-либо серьёзных рычагов давления на Россию объектами враждебных шагов стали сотрудники посольства, констатировал Яковенко.

«Эти люди — обычные дипломаты» — добавил он.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство.

В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о мерах против России, среди которых — высылка в недельный срок 23 дипломатов и приостановка всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей и заявила о начале подготовки ответной высылки британских дипломатов.

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