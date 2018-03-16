«Взбесившийся» подъемник покалечил туристов на горнолыжном курорте в Грузии (ФОТО, ВИДЕО)

На популярном горнолыжном курорте Гудаури в Грузии «взбесившийся» подъемник канатной дороги покалечил туристов. Серьезно пострадали по меньшей мере двое человек, при этом медицинская помощь понадобилась восьми отдыхающим.

Среди пострадавших — четверо россиян, двое украинцев, один грузин и беременная шведка.

«К счастью, никто не погиб и нет тяжелых повреждений. Два пациента требуют особого внимания. Это гражданин Украины, у которого сломана рука и раны на голове, (и) второй пациент — беременная женщина из Швеции, у которой боли в области спины» , — сообщил журналистам министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергиенко.

По его словам, двое пациентов, состояние которых вызывает наибольшее опасение у медиков, в ближайшее время будут перевезены в Тбилиси на реанимобилях.

Как видно на кадрах, появившихся в Сети, подъемник вышел из строя (по предварительной информации, произошло аварийное отключение электричества) и четырехместные кресла, набирая скорость, понеслись к нижней станции канатной дороги.

В итоге туристам в лыжах и с пристегнутыми сноубордами приходилось, рискуя собой, прыгать вниз и отползать от несущихся металлических конструкций.