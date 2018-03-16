«Я вам не вицеглавиха»: Геращенко обвинила Ляшко в сексизме

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что народный депутат Олег Ляшко позволяет себе сексистские высказывания в парламенте.

Перепалка между Геращенко и Ляшко произошла на утреннем заседании, на котором члены Радикальной партии пытались перекричать выступления других депутатов.

«Спокойно выступить сегодня могли только представители одной фракции. Это неприлично, когда перекрикиваются и закрикиваются другие выступающие. Все депутаты равны. Сейчас право на реплику. Хотя, я не хочу ее давать. У вас, коллеги, есть выбор – оставаться людьми или хамами», — прокомментировала ситуацию Геращенко.

В ответ Ляшко попросил ее не «читать мораль» его фракции.

«Я просил бы вицеглавиху не читать нам мораль. Вы призовите депутатов своей фракции БПП в Раду, чтобы работали, как наши. Ваши депутаты не ходят и получают космические зарплаты. Вы призовите их, и мораль читайте им, а не нам», — сказал Ляшко.

Геращенко призвала женщин-депутатов написать обращение к Ляшко с призывом не позволять себе сексизма.

«Ляшко… сегодня в течение только часа присутствующих женщин-депутатов назвал «вицеглавиха», «актриса» и другими унизительными абсолютно вещами. Это сексизм. Это сексизм, который вы себе не позволяете к вашим коллегам. Я вам не «вицеглавиха». Я заместитель первый председателя ВР. И не унижайте украинский парламент», — заявила Геращенко.

Ранее Геращенко заявила, что «драма украинцев в плену превращается в фарс».

Фото: УНИАН