Яд «приехал» к Скрипалю в чемодане его дочери

Вещество, которым предположительно был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, прибыл в Великобританию в багаже дочери Скрипаля Юлии, которая также пострадала. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в разведслужбах.

По словам собеседника издания, спецслужбы убеждены, что отравляющее вещество — нервно-паралитический газ — подбросили в чемодан 33-летней Юлии Скрипаль, пропитав им какой-либо предмет одежды, косметики или сувенир, который впоследствии распаковали в доме в Солсбери. Это приводит к заключению, что Юлию Скрипаль сознательно выбрали инструментом расправы над ее отцом, утверждает источник.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в тяжелом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. По версии британских властей, к отравлению причастна Россия — Скрипаль был осужден на родине, однако позднее его помиловали и обменяли на российских разведчиков, а в 2010 году экс-сотрудник ГРУ получил убежище в Великобритании. Доказательства причастности России к инциденту со Скрипалем Лондон не приводит, предоставить российской стороне образцы отравляющего вещества — по утверждению британского премьера Терезы Мэй, это разработанный в СССР газ «Новичок» — отказывается.

Между тем бывший глава Главного разведывательного управления Генштаба России генерал-полковник Федор Ладыгин в разговоре с официальным печатным органом Минобороны — газетой «Красная звезда» заявил, что «российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить, никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать».

Ладыгин подчеркнул, что Скрипаль стал никому не нужен:«Для нас судьба предателя безразлична. Для разведчика предатель умирает сразу — он абсолютно перестает существовать в памяти, вымывается из нее. Для предателя забвение — смерть».