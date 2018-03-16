У меня двоякие ощущения. С одной стороны я волнуюсь, потому что это огромная ответственность. А с другой – я уверенна в себе на все 100 процентов. Всегда любила задавать вопросы, ставить людей в неловкое положение. Мне кажется, будучи ведущей я смогу внести что-то новое в проект. Это огромная радость для меня и для людей, которые меня любят. Хочется выразить благодарность маме и Серёже, они вселяют в меня уверенность, а также всей команде телепроекта и зрителям.
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Новости » Шоу-бизнес » Юлия Ефременкова стала новой ведущей Дом 2
Юлия Ефременкова стала новой ведущей Дом 2
Добавлено: 16 мар 2018 в 11:50, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 16 мар 2018 в 11:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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