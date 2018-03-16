Юлия Ефременкова стала новой ведущей Дом 2

У меня двоякие ощущения. С одной стороны я волнуюсь, потому что это огромная ответственность. А с другой – я уверенна в себе на все 100 процентов. Всегда любила задавать вопросы, ставить людей в неловкое положение. Мне кажется, будучи ведущей я смогу внести что-то новое в проект. Это огромная радость для меня и для людей, которые меня любят. Хочется выразить благодарность маме и Серёже, они вселяют в меня уверенность, а также всей команде телепроекта и зрителям.