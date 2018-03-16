Замглавы МИД РФ назвал ответ на новые санкции Вашингтона

Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об ответе на санкции со стороны Вашингтона: по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, реакцией Москвы станет расширение ее собственного черного списка граждан США.

«Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой черный список очередной группой американских деятелей», — цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о расширении Соединенными Штатами антироссийских санкций и внесении ГРУ и ФСБ в дополнительный санкционный список. Белый дом заявил, что действия президента США Дональда Трампа в отношении России будут «крайне жесткими».