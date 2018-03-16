Запад дискредитирует идею санкций против России, – эксперт

Визит Путина в Крым накануне выборов президента РФ – вызов странам Запада. Он хочет посмотреть, как Запад, который вводит санкции из-за оккупации Крыма, теперь признает или нет легитимность выборов главы России.Об этом сайту "24" рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.По словам эксперта, Путин показал Западу, что рассматривает Крым как федеральный округ РФ, там проходят выборы президента. И они, по версии Кремля, легитимны.Проблема не в том, что выборы президента России нелегитимны на отдельной территории. Нам пытаются показать, что Путин – легитимный президент, потому что за него проголосует, условно, триста миллионов россиян. А в Крыму два миллиона жителей, и это не влияет на общую картину. Вопрос в другом: есть незаконно присоединенная территория, и независимо от количества избирателей, выборы должны быть признаны нелегитимными. Не может быть так: в Крыму выборы не легитимны, а во всей России – легитимны. Это юридическая неграмотность,– отмечает эксперт.