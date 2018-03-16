Зенитчики ВДВ десантировались в тыл условного противника под городом Ейском на Кубани

На Кубани в ходе межвидового тактического учения зенитчики 7-й гвардейской горной воздушно-десантной дивизии (ВДВ) совершили десантирование на новую площадку приземления Кухаривка, находящуюся в 10 километрах от Ейска.

Высадка десантников осуществлялась из военно-транспортного самолета и вертолета (посадочным способом) морской авиации Военно-Морского Флота России.

Выполнив десантирование с высоты 800 м., военнослужащие совершили марш в район выполнения поставленной задачи, где штурмом овладели военным аэродромом условного противника. При этом была также отработана задача по эвакуации раненых военнослужащих вертолетом.

До применения основных сил в назначенные районы были заброшены несколько разведывательных групп соединения, которые провели поисковые действия в местах приземления, выявив и уничтожив условный передовой отряд противника.

Учение носит плановый характер и завершится 16 марта.