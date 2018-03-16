Зеркаль: РФ готовит аннексированныйКрым для размещения ядерного оружия

РФ проводит усиленную милитаризацию аннексированного Крыма и готовит соответствующую инфраструктуру для размещения ядерного оружия.

Заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что действия России на полуострове угрожают безопасности всего Черноморского региона.

Зеркаль добавила: «Мы наблюдаем ускоренную модернизацию в Крыму, которая уже изменила баланс безопасности в регионе. Россия увеличила более чем вдвое численность своих вооруженных сил на полуострове и предпринимает дальнейшие шаги по обновлению крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия», — сказала Зеркаль.