«Живой Кен» в Москве (ФОТО): Родриго Алвес приехал в столицу

Британского манекенщинка Родриго Алвеса знают во всем мире: но не за великие заслуги, а за бесчисленные пластические операции, которым он себя подверг. Мужчина 60 раз ложился под нож хирурга, в результате чего перестал быть похожим на обычного человека, превратившись в увеличенную копию знаменитого жениха куклы Барби, Кена.

Алвес – единственный в мире мужчина, удаливший себе по два ребра с каждой стороны в эстетических целях, чтобы добиться осиной талии – 60 см. Он явно доволен результатом и всячески демонстриует свою талию, подчеркивая ее корсетами.

Брови, скулы, щеки, подбородок, лоб и другие части лица Родриго тоже приобрели абсолютно кукольный вид, утратив что-либо естественное.

На днях британец прилетел в Москву и уже успел засветиться на модных показах в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Фотографии на фоне Манежа и Красной площади уже появились в Instagram Алвеса. Помимо этого,«живой Кен»приезжал и на съемки телепроекта «Дом-2», где лично встретился с ведущей шоу Ксенией Бородиной.