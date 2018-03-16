Зрада: делегация из Финляндии предложила установить безвизовый режим и прямое авиасообщение с Крымом

Показать меню
Актуально
ФХР открыла дело по инциденту с участием главы профсоюза игроков КХЛ Коваленко - 15:42 ФХР открыла дело по инциденту с участием главы профсоюза игроков КХЛ Коваленко На YouTube состоялась премьера клипа Кравца на новый трек «Танго обниманго» - 15:49 На YouTube состоялась премьера клипа Кравца на новый трек «Танго обниманго» Федерация мигрантов активно противодействует терроризму в преддверии выборов - 15:50 Федерация мигрантов активно противодействует терроризму в преддверии выборов Министр обороны России обратился с приветственным словом к участникам - 16:07 Министр обороны России обратился с приветственным словом к участникам конференции по искусственному интеллекту Украина может увеличить свое присутствие в миротворческих миссиях, - Порошенко - 16:21 Украина может увеличить свое присутствие в миротворческих миссиях, - Порошенко Силовые ведомства РФ закупили продукцию взламывающей iPhone компании - 16:34 Силовые ведомства РФ закупили продукцию взламывающей iPhone компании Украина запретила спортсменам участвовать в российских соревнованиях - 16:34 Украина запретила спортсменам участвовать в российских соревнованиях СБ ООН соберется обсудить дело Скрипаля вечером 14 марта - 16:35 СБ ООН соберется обсудить дело Скрипаля вечером 14 марта Консульский сбор за шенгенскую визу решили повысить на 20 евро - 16:35 Консульский сбор за шенгенскую визу решили повысить на 20 евро Тереза Мэй высылает российских дипломатов - 16:35 Тереза Мэй высылает российских дипломатов СМИ сообщили о подготовке высылки дипломатов РФ из Великобритании - 16:36 СМИ сообщили о подготовке высылки дипломатов РФ из Великобритании МИД обещает в ближайшее время отреагировать на заявление премьера Британии - 16:40 МИД обещает в ближайшее время отреагировать на заявление премьера Британии МИД РФ ответил Терезе Мэй назвавшей Лаврова "не достойным своего поста" - 16:41 МИД РФ ответил Терезе Мэй назвавшей Лаврова Путину пообещали открыть автодвижение по Крымскому мосту в мае - 17:34 Путину пообещали открыть автодвижение по Крымскому мосту в мае YouTube нашел способ борьбы с «конспирологией» в видеороликах - 17:34 YouTube нашел способ борьбы с «конспирологией» в видеороликах Женщины VI века с искусственно вытянутыми черепами выходили замуж за иноземцев - 17:34 Женщины VI века с искусственно вытянутыми черепами выходили замуж за иноземцев Полиция предотвратила нападение на Меркель - 17:35 Полиция предотвратила нападение на Меркель
» » Зрада: делегация из Финляндии предложила установить безвизовый режим и прямое авиасообщение с Крымом

Зрада: делегация из Финляндии предложила установить безвизовый режим и прямое авиасообщение с Крымом


Добавлено: 16 мар 2018 в 13:49, Категория: Новости на сегодня
Зрада: делегация из Финляндии предложила установить безвизовый режим и прямое авиасообщение с Крымом

Делегация финских общественных деятелей, приехавшая в Крым, предлагает установить безвизовый режим для граждан Финляндии, желающих посетить полуостров, и открыть прямое авиасообщение между Хельсинки и Симферополем.

Об этом сообщила глава делегации, председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова.

По словам общественницы, многие финны хотели бы побывать в Крыму. Однако сейчас добираться в южный регион сложно и долго. Прямое авиасообщение могло бы решить эту проблему.

— Мы намерены предложить главе республики, если этот вопрос находится в его компетенции, организовать безвизовый режим для финнов и открыть прямые авиарейсы из Хельсинки в Крым, — сказала Дарья Скиппари-Смирнова.

— Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность.

Активисты также хотели бы открыть в Крыму Финский культурный центр и обсуждают эти планы. Делегация общественных деятелей Финляндии впервые посещает республику после воссоединения Крыма с Россией.



Материалы по теме:

В Финляндии торжественно открылся Представительский центр ДНР
В «ДНР» пообещали завтра открыть свое представительство в Финляндии
Украина и Мальта наладят прямое авиасообщение между странами
Из Сочи в Симферополь открывается прямое авиасообщение
Добавлено: 16 мар 2018 в 13:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
ЦИК в день выборов собирается связаться с МКС

ЦИК в день выборов собирается связаться с МКС

Тихонов: легионеры

Тихонов: легионеры "Локомотива" играют хорошо, но СКА должен справиться

Британский министр посоветовал России «отойти и заткнуться»

Британский министр посоветовал России «отойти и заткнуться»

Оригинальный подарок – кресло-мешок

Оригинальный подарок – кресло-мешок

Загрузка...



Лента новостей
Американский экономист о грядущей войне США и Китая - 14:01 Американский экономист о грядущей войне США и КитаяЗрада: делегация из Финляндии предложила установить безвизовый режим и прямое авиасообщение с Крымом - 13:49 Зрада: делегация из Финляндии предложила установить безвизовый режим и прямое авиасообщение с КрымомСМИ сообщили о романе певицы Зары и депутата Леонида Слуцкого - 13:43 СМИ сообщили о романе певицы Зары и депутата Леонида СлуцкогоВыборы-2018: Памфилова обещала сделать выводы по нарушениям правил агитации в СМИ - 13:42 Выборы-2018: Памфилова обещала сделать выводы по нарушениям правил агитации в СМИВика Борисевич не надеется на продолжение отношений с Кириллом Воробьевым - 13:40 Вика Борисевич не надеется на продолжение отношений с Кириллом ВоробьевымЗеркаль: РФ готовит аннексированныйКрым для размещения ядерного оружия - 13:29 Зеркаль: РФ готовит аннексированныйКрым для размещения ядерного оружияПрезентован клип Ромы Риччи на песню "Ты нравишься мне" - 13:28 Презентован клип Ромы Риччи на песню Гончаренко и Ивченко рассказали свои версии драки - 13:22 Гончаренко и Ивченко рассказали свои версии дракиСМИ сообщили о задержании шести человек из-за беспорядков в Мадриде - 13:15 СМИ сообщили о задержании шести человек из-за беспорядков в МадридеФутболисты Кришито и Данни пожелали Кокорину скорее вернуться в строй после травмы - 13:14 Футболисты Кришито и Данни пожелали Кокорину скорее вернуться в строй после травмыРусские солидарны с МИД Британии: Мы тоже мечтаем увидеть посадки олигархов из России - 13:08 Русские солидарны с МИД Британии: Мы тоже мечтаем увидеть посадки олигархов из РоссииФранция допустила совместный с США удар по объектам в Сирии - 12:58 Франция допустила совместный с США удар по объектам в СирииГенпрокуратура передала СБУ заявление Поклонской на Порошенко - 12:58 Генпрокуратура передала СБУ заявление Поклонской на ПорошенкоШтраф за нарушения при переезде железной дороги решили поднять в пять раз - 12:58 Штраф за нарушения при переезде железной дороги решили поднять в пять раз
Последние новости
«Взбесившийся» подъемник покалечил туристов на горнолыжном курорте в Грузии (ФОТО, ВИДЕО) - 15:16 «Взбесившийся» подъемник покалечил туристов на горнолыжном курорте в Грузии (ФОТО, ВИДЕО) Управляющие компании лишают права сбора коммунальных платежей – СМИ - 15:08 Управляющие компании лишают права сбора коммунальных платежей – СМИ Маруся Фомина ждет ребенка от Алексея Киселева - 15:00 Маруся Фомина ждет ребенка от Алексея Киселева Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман - 14:50 Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман Ученые доказали неоспоримый вред ожирения - 14:22 Ученые доказали неоспоримый вред ожирения Семья Немцова отказалась участвовать в открытии таблички на его доме - 14:21 Семья Немцова отказалась участвовать в открытии таблички на его доме Песков прокомментировал ответ России на расширение санкций США - 14:21 Песков прокомментировал ответ России на расширение санкций США Россия пообещала оказать мощнейшее давление на Великобританию - 14:21 Россия пообещала оказать мощнейшее давление на Великобританию В ООН сорвали заседание о нарушении Украиной прав крымчан? - 14:21 В ООН сорвали заседание о нарушении Украиной прав крымчан? Дума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ - 14:21 Дума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ Эксгумированные останки Сальвадора Дали захоронили - 14:21 Эксгумированные останки Сальвадора Дали захоронили История кофе с древних времен до наших дней - 14:10 История кофе с древних времен до наших дней Футбольное кладбище»: появились удручающие фото стадиона «Донбасс Арена» - 14:08 Футбольное кладбище»: появились удручающие фото стадиона «Донбасс Арена»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"