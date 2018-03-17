Джейми Мазур и Алессандра Амбросио

Западные СМИ делятся печальными новостями — Алессандра Амбросио и Джейми Мазур расстались после 13 лет отношений, 10 из которых были помолвлены.

Они пытались сохранить свою семью, но не вышло,

— сообщил источник из окружения теперь уже бывшей пары.

Однако на расспросы журналистов Амбросио отвечать отказалась — звезда не стала подтверждать или опровергать информацию.

О разладе в отношениях Алессандры и Джейми поклонники модели заговорили еще несколько месяцев назад. Если раньше Амбросио постоянно публиковала в Instagram снимки из семейного архива, на которых появлялись и дети, и Мазур, то в последнее время такие кадры пропали из соцсети знаменитости.

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур

Модель и бизнесмен, напомним, начали встречаться в 2005 году. Спустя три года Мазур сделал Амбросио предложение, но до свадьбы дело так и не дошло, однако за годы совместной жизни у них родилось двое детей: в августе 2008-го на свет появилась дочь Алессандры и Джейми Аня Луиза, а в мае 2012-го — сын Ноа Феникс.

Алессандра Амбросио и Джейми Мазур с детьми

Новостью с читателями NEWSTES.RU поделился блогер Kefa.