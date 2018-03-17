Анджелина Джоли поделилась интересной подробностью о своей карьере в Голливуде

Недавно состоялась премьера нового фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли. 17 лет назад звездой фильма о воинственной расхитительнице гробниц стала Анджелина Джоли — именно роль Лары Крофт принесла 26-летней актрисе мировую славу.42-летняя голливудская звезда поделилась своими эмоциями по поводу выхода нового фильма знаменитой саги.«Я безумно рада, что Лара Крофт вновь на экране. Я очень люблю эту героиню и с удовольствием вспоминаю свою работу в проекте. Помню, кстати, как на съемках мы с Даниэлом Крейгом переодически флиртовали».Добавим, что недавно режиссер картины Саймон Уэст рассказал о трудностях работы с Джоли в двух фильмах о «Ларе Крофт». По его словам, съемочный процесс проходил под наблюдением психоаналатика, ведь тогда Джоли проходила лечение от наркотической зависимости.