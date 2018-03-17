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» » Анджелина Джоли поделилась интересной подробностью о своей карьере в Голливуде

Анджелина Джоли поделилась интересной подробностью о своей карьере в Голливуде


Добавлено: 17 мар 2018 в 07:01, Категория: Шоу-бизнес / Бизнес
Анджелина Джоли поделилась интересной подробностью о своей карьере в Голливуде
Недавно состоялась премьера нового фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер в главной роли. 17 лет назад звездой фильма о воинственной расхитительнице гробниц стала Анджелина Джоли — именно роль Лары Крофт принесла 26-летней актрисе мировую славу.
42-летняя голливудская звезда поделилась своими эмоциями по поводу выхода нового фильма знаменитой саги.
«Я безумно рада, что Лара Крофт вновь на экране. Я очень люблю эту героиню и с удовольствием вспоминаю свою работу в проекте. Помню, кстати, как на съемках мы с Даниэлом Крейгом переодически флиртовали».
Добавим, что недавно режиссер картины Саймон Уэст рассказал о трудностях работы с Джоли в двух фильмах о «Ларе Крофт». По его словам, съемочный процесс проходил под наблюдением психоаналатика, ведь тогда Джоли проходила лечение от наркотической зависимости.


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Добавлено: 17 мар 2018 в 07:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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