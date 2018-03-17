«Антихрист уже близко», – пророчество святого старца Гавриила

«Антихрист уже близко, но не ищите помощи в космосе, ибо инопланетяне по сути своей демоны», – это одно из пророчеств, оставленных святым старцем Гавриилом, который был канонизирован православной церковью в 2012 году.

Родившийся в 1929-м, Гавриил Ургебадзе с детства интересовался верой, и это сформировало его мировоззрение. Будучи школьником, он совершал паломничества к святым местам и даже во время засилья атеизма не потерял веру. Пойдя по этой стезе, уже в 1955 году Гавриил получил сан дьякона. Святой старец пережил множество гонений, порой его не понимали даже единомышленники, но это не сломило Гавриила.

Гавриил очень почитаем православной церковью. Он любил Россию и свою родную Грузию, этим странам уделено много внимания в его пророческом наследии. Гавриил говорил о приближении Антихриста. Люди обратят свои взоры к космосу, надеясь на спасение, однако инопланетяне по сути своей демоны, – прорицал святой. Настанет время, когда верующие будут уходить в горы и леса, чтобы не принимать печать Антихриста. Но можно всё преодолеть, если не нарушать заповеди Христа и жить по вере, – так учил святой старец Гавриил.