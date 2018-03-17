Биатлонистки сборной России идут пятыми в зачете Кубка наций после 8-го этапа КМ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Женская сборная России по биатлону занимает пятое место в зачете Кубка наций по итогам восьмого этапа Кубка мира в норвежском Холменколлене.

На этапе в Холменколлене после субботней эстафеты завершились соревнования, которые идут в зачет Кубка наций. Ранее в спринте Екатерина Юрлова-Перхт стала седьмой, а в эстафете российская команда в составе Ульяны Кайшевой, Дарьи Виролайнен, Виктории Сливко и Юрловой-Перхт заняла девятое место.

В активе российской команды стало 4869 очков. Лидируют немки, набравшие 5790 очков. Второе место у француженок (5485), замыкают тройку итальянки (5131).