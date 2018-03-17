Блокчейн-система TokenGO поможет токенизировать бизнес

Блокчейн-технология завоевала широкую популярность – и неслучайно, поскольку она способна принести выгоду современному бизнесу. К сожалению, сегодня токенизация малого и среднего бизнеса - довольно затратное мероприятие. позволить себе это по силам только большим компаниям. Процесс проведения ICO очень сложный и требует серьезных финансовых ресурсов. Впрочем, уже сегодня создается блокчейн-платформа, которой под силу устранить подобные трудности, - TokenGO. В опережение конкурентов, предоставляющих очень скудный инструментарий, основатели TokenGO осознают, что успех ICO зависит от большого количества моментов, именно поэтому команда разработчиков работает над внедрением многопрофильной экосистемы для реализации ICO-стартапов. Пользователи получат возможность не только запустить индивидуальный токен, но и инициализировать смарт-контракт, а также открыть лендинг для собственного проекта. Для удобства клиентов в дальнейшем TokenGO планирует запустить биржу криптовалют, что ощутимо облегчит процесс проведения ICO. Помимо того, члены сервиса получат возможность пользоваться электронной системой голосований на базе блокчейн-технологии. Токенизация бизнеса позволит использовать эффективные средства для открытия новых или же расширения ранее созданных проектов и даже устранить трудности с цифровой авторизацией.

Особого внимания заслуживает интересный метод консенсуса. У каждого пользователя, который имеет на своем кошельке токены GoPower, есть «Сила Голоса», прямо пропорциональная числу своих монет. Подобная схема позволяет инвесторам управлять экосистемой TokenGO и участвовать в обсуждении стратегии последующего развития стартапа. Несмотря на наличие токенов GoPower, основной платежной единицей сервиса являются монеты GoCoin, каковые эмитируются при помощи «форжинга». Пользователи, выполняющие майнинг, зарабатывают 5% как комиссию за свои действия. Объем оставшихся монет распределяется между собственниками токенов GoPower (90%) и лидерами Активности и Харвестинга (10%). Ежегодно компания планирует увеличивать число активных пользователей на 10%, а объем валюты, который будет распределяться между владельцами GoPower, станет сокращаться, покуда не снизится до 20%.

Сейчас TokenGO пребывает в стадии разработки и активно привлекает деньги у будущих участников с помощью ICO. На данный момент уже собрано приблизительно 2800 Ethereum от 1400 пользователей. ICO завершится 30 апреля 2018 года.

Сайт платформы: https://tokengoplatform.com

Белая бумага проекта: https://tokengoplatform.com/pdf/tokengo_whitepaper_RU.pdf