Британия предложила провести ЧМ-2018 по футболу в другой стране через год

Член британского парламента Стивен Киннок предложил это.

Он считает, что чемпионат мира по футболу, который должен пройти в России, следует провести в другой стране в 2019 году, сообщил британский таблоид Mirror.

Накануне Великобритания рассматривала вариант с бойкотом чемпионата мира, который могли бы поддержать еще некоторые страны, сообщалось в The Times.

Лондонский «Арсенал» предупредил своих болельщиков о возможных опасностях, которые могут предостерегать англичан на матче 12 апреля в Москве. Из-за обострения политических отношений между Великобританией и Россией могут присутствовать антибританские настроения или даже оскорбления, сказано в сообщении.