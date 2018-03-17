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Британия предложила провести ЧМ-2018 по футболу в другой стране через год


Добавлено: 17 мар 2018 в 00:35, Категория: Новости на сегодня
Британия предложила провести ЧМ-2018 по футболу в другой стране через год

Член британского парламента Стивен Киннок предложил это.

Он считает, что чемпионат мира по футболу, который должен пройти в России, следует провести в другой стране в 2019 году, сообщил британский таблоид Mirror.

Накануне Великобритания рассматривала вариант с бойкотом чемпионата мира, который могли бы поддержать еще некоторые страны, сообщалось в The Times. 

Лондонский «Арсенал» предупредил своих болельщиков о возможных опасностях, которые могут предостерегать англичан на матче 12 апреля в Москве. Из-за обострения политических отношений между Великобританией и Россией могут присутствовать антибританские настроения или даже оскорбления, сказано в сообщении.  



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Добавлено: 17 мар 2018 в 00:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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