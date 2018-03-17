ЦСКА обыграл "Йокерит" и повел со счетом 2-0 в 1/4 плей-офф КХЛ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости, Александр Рогулев. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с хельсинкским "Йокеритом".

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу "красно-синих". Голы в составе победителей забили Михаил Григоренко (26-я минута) и Сергей Андронов (47).

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин провел третий подряд матч "на ноль", всего в плей-офф у него пять "сухих" игр из шести.

Счет в серии стал 2-0 в пользу ЦСКА. Третья встреча пройдет в Хельсинки в понедельник, 19 марта.