Господи, за что мне такое. Вот вам и сказка о том, как ухаживал за мной 30-летний мальчик, которому не ответила взаимными чувствами... Мужчины, вы если раз в неделю заправляете бак бензина девушке, за которой решили ухаживать и дарите духи на 8 марта, так делайте это бескорыстно и от чистого сердца! Вы если решили добиться - так добивайтесь, а если не принимаете того, что девушка не отвечает взаимными чувствами, так прекращайте все свидания. В который раз убеждаюсь, что лучше я вообще ухаживаний принимать не буду никогда. Я вот когда дарю подарки или делаю доброе дело - я не жду взамен ничего. Такой упрёк, как будто я квартиру, шубу или машину отжала у бедного мальчика. Аж маму жалко стало, может обделила чем женщину, как-то не по себе. В общем, я хочу пожелать вам щедрых и достойных мужиков этой весной, а не скупердяев, трясущихся за свой старый диван в съёмной хате.
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Новости » Шоу-бизнес » Даша Лымарь возмущена поведением своего ухажера
Даша Лымарь возмущена поведением своего ухажера
Добавлено: 17 мар 2018 в 17:28, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 17 мар 2018 в 17:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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