Даша Лымарь возмущена поведением своего ухажера

Господи, за что мне такое. Вот вам и сказка о том, как ухаживал за мной 30-летний мальчик, которому не ответила взаимными чувствами... Мужчины, вы если раз в неделю заправляете бак бензина девушке, за которой решили ухаживать и дарите духи на 8 марта, так делайте это бескорыстно и от чистого сердца! Вы если решили добиться - так добивайтесь, а если не принимаете того, что девушка не отвечает взаимными чувствами, так прекращайте все свидания. В который раз убеждаюсь, что лучше я вообще ухаживаний принимать не буду никогда. Я вот когда дарю подарки или делаю доброе дело - я не жду взамен ничего. Такой упрёк, как будто я квартиру, шубу или машину отжала у бедного мальчика. Аж маму жалко стало, может обделила чем женщину, как-то не по себе. В общем, я хочу пожелать вам щедрых и достойных мужиков этой весной, а не скупердяев, трясущихся за свой старый диван в съёмной хате.