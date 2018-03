Дженнифер Гарнер о своей реакции на "Оскаре-2018", которая стала мемом: "Не могу смотреть на это"

Дженнифер Гарнер

Две недели назад состоялась церемония вручения главной кинопремии в мире — "Оскар". В ту ночь в Лос-Анджелесе случилось немало интересного. Так, в списках самых ярких/запоминающихся моментов мероприятия фигурирует и имя Дженнифер Гарнер. Дело в том, что в какой-то момент камеры подловили ее шокированную реакцию на что-то, происходившее на сцене. Спустя несколько часов в сети появились всевозможные мемы с Гарнер в главной роли. Вчера же звезда прокомментировала эту историю.

Актриса появилась на шоу Эллен ДеДженерес, которая не упустила возможности напомнить ей о ее реакции на "Оскаре".

Я не могу на это смотреть. Нет, не могу. Мне слишком неловко. Я не могу контролировать себя. Что же я делаю?!

— воскликнула Гарнер, вновь увидев запись.

Дженнифер Гарнер и Эллен ДеДженерес

Спустя несколько часов после премии мне начали приходить сообщения от людей, которые спрашивали меня о том, почему мое выражение лица так сильно изменилось. Я стараюсь не читать о себе статьи в интернете, но тогда мне не удалось этого,

— рассказала Гарнер, отметив, что она "понятия не имеет, что происходило в тот момент на сцене".

Мне хочется ударить ее (т.е. саму себя в тот момент) по лицу (смеется). Хотелось бы, чтобы у меня была лучшая история об этом!

— заключила актриса.

What realization did Jennifer Garner just come to? pic.twitter.com/pWtycEDEVs

— bobby finger (@bobbyfinger) 5 марта 2018 г.