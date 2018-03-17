Крым начинает приобретать признаки «горячей точки». Такое мнение в интервью Голосу Америки высказал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
«Крым начинает становиться «горячей точкой» – не только в том смысле, что он незаконно аннексирован, но и в том, что несет угрозу европейской безопасности не только в регионе Черного моря, но и гораздо шире», – сказал он.
По мнению дипломата, это может подтолкнуть ООН к более активным действиям.
«Это могут быть решения Генассамблеи ООН, и мы готовы такие решения готовить. Мы не будем ограничиваться тем, есть ли Украина в Совете безопасности или нет», – пообещал Ельченко.
Ранее президент Петр Порошенко пообещал возвращение Крыма в Украину и Украины – в Крым.
Фото: ТАСС