Европа принимала чеченских сепаратистов с распростертыми объятьями — а они ответили беспределом

Показать меню
Актуально
В Раду внесли представление на арест Савченко - 14:57 В Раду внесли представление на арест Савченко Американского министра поразил танкер с российскими "молекулами" в бухте Бостона - 15:08 Американского министра поразил танкер с российскими Даша Пынзарь рассказала, как начинается день в ее семье - 15:14 Даша Пынзарь рассказала, как начинается день в ее семье Большие десантные корабли Балтийского флота во время плановых занятий по боевой - 15:21 Большие десантные корабли Балтийского флота во время плановых занятий по боевой подготовке выполнили минные постановки в морских полигонах ЦИК в день выборов собирается связаться с МКС - 15:36 ЦИК в день выборов собирается связаться с МКС Тихонов: легионеры "Локомотива" играют хорошо, но СКА должен справиться - 15:43 Тихонов: легионеры Британский министр посоветовал России «отойти и заткнуться» - 15:49 Британский министр посоветовал России «отойти и заткнуться» Оригинальный подарок – кресло-мешок - 15:53 Оригинальный подарок – кресло-мешок «Лондону есть что скрывать» — Захарова ответила на хамство министра обороны - 16:02 «Лондону есть что скрывать» — Захарова ответила на хамство министра обороны Британии В Военной академии МТО завершен приём конкурсных научных работ слушателей и - 16:15 В Военной академии МТО завершен приём конкурсных научных работ слушателей и курсантов Представитель Путина Михалков попал в больницу - 16:29 Представитель Путина Михалков попал в больницу «Крым был русским, когда США не было» — в Совфеде ответили Госдепу - 16:35 «Крым был русским, когда США не было» — в Совфеде ответили Госдепу Гигантский НЛО, зависший над Бостоном, был запечатлен на видео - 16:35 Гигантский НЛО, зависший над Бостоном, был запечатлен на видео Все в сборе: Холли Берри на прогулке с детьми в Беверли-Хиллз - 16:42 Все в сборе: Холли Берри на прогулке с детьми в Беверли-Хиллз Олега Табакова похоронили рядом с Броневым и Зельдиным - 16:56 Олега Табакова похоронили рядом с Броневым и Зельдиным Захарова ответила британскому министру на предложение «отойти и заткнуться» - 16:56 Захарова ответила британскому министру на предложение «отойти и заткнуться» Роструд запустил собственный вариант LinkedIn? - 16:57 Роструд запустил собственный вариант LinkedIn?
» » Европа принимала чеченских сепаратистов с распростертыми объятьями — а они ответили беспределом

Европа принимала чеченских сепаратистов с распростертыми объятьями — а они ответили беспределом


Добавлено: 17 мар 2018 в 13:07, Категория: Новости на сегодня
Европа принимала чеченских сепаратистов с распростертыми объятьями — а они ответили беспределом

Более 20 лет чеченские эмигранты находятся на территории Евросоюза. Большинство — бывшие сепаратисты, прибывшие в страны Запада как беженцы. Замкнутые общины переселенцев плохо интегрировались в местную жизнь.

Правоохранительные органы Германии фиксируют частые стычки с европейцами, растет число чеченских организованных преступных группировок. Эти банды считаются самыми закрытыми, дисциплинированными и жестокими.

«В руках были пистолеты и арматура»

Сложные отношения между непримиримыми сепаратистами и их европейским окружением — результат конфликта мировоззрений.

«Мне рассказывали, как беженцы в Евросоюзе обходятся с полицией. Хулиган-чеченец подходит к полицейскому и бьет его. Тот не защищается, а просто отходит в сторону. Хулиган не унимается и вновь наносит удар. Полицейский отступает. Дело в том, что служитель правопорядка ждет свидетелей. Без этого он чувствует себя не вправе остановить бесчинство», — говорит РИА Новости специалист по Северному Кавказу, кандидат политических наук Артур Атаев.

Стычки между чеченской диаспорой и немцами происходят в клубах, где бывшие беженцы промышляют вымогательством. В зоне риска любые места, где преступники и жертвы остаются один на один.


На нападения чеченцев жалуются владельцы частных предприятий, работающие в одиночку или с небольшим числом сотрудников.

В Германии и Австрии чеченцы совершали рейды на парикмахерские, мастерские и продуктовые лавки, требуя «отступные»: от тысячи до полутора тысяч евро в месяц.

Во французском Реймсе преступники решили «отомстить» одному из местных жителей.

«Чеченцы нагрянули совершенно неожиданно, и все в ярости. Вышли из автомобилей с палками, пистолетами и фрагментами арматуры в руках. У некоторых на лицах были маски. Жестами показали: мол, перережут нам горло.

Детей и женщин пришлось сразу же спрятать в доме», — рассказал свидетель нападения изданию L’Union.

Однако завершился бандитский рейд вовсе на так, как ожидали преступники: те, на кого напали, сами открыли огонь и обратили их в бегство.

Самая закрытая мафия

«Считаю, что угроза со стороны чеченских банд потенциально очень велика, и я уже давно указывал на нее. Но я и представить не мог, что она так обострится», — сообщил Sputnik Германия историк и этнолог Кристиан Остхольд.

По его словам, преступный мир Берлина поделили мигрантские группировки. Чеченцы выделяются тем, что держатся особняком.

«Думаю, они между собой ладят гораздо лучше, чем с окружающими. У них есть отчужденность по отношению к посторонним. Эти бывшие беженцы не выносят сор из избы, стремятся решать все вопросы в своей среде. В криминальном контексте это дает свои последствия: властям крайне сложно добывать агентурные данные о чеченских бандах», — отмечает Остхольд.


© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Мигранты во время акции против беженцев в Берлине

В 2017 году конфликт внутри чеченского мигрантского сообщества все же вышел наружу. Стало известно, что группа молодых людей, возмущенная любовными отношениями своих соплеменниц с немцами, объявила охоту на отступниц.


Ревнители традиционного образа жизни рассылали угрозы чеченкам за «неисламские» фотографии в социальных сетях. От слов перешли к делу. Смертельно напуганные девушки были вынуждены скрываться.

Острая враждебность межнациональным бракам и европеизации в целом связана с другой проблемой сообщества сепаратистов. В среде сторонников Джохара Дудаева, изначально светской, все большей поддержкой пользуется радикальный ислам. Точных данных нет, но не менее нескольких сотен чеченцев-мигрантов отправились в Сирию.

В 2018 году этот поток обернулся вспять. По информации австрийской полиции, каждый второй джихадист, вернувшийся в страну с Ближнего Востока, — чеченец.

«Это больше не беженцы»

Как подчеркнул РИА Новости пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов, сепаратисты, живущие в Евросоюзе, уже давно утратили моральное право называть себя беженцами.

«Когда-то давно это еще могло быть адекватным из-за боевых действий или по экономическим причинам в случае с большими семьями, но сейчас в республике уже нет и следов самого этого социального явления — беженства. Если сегодня кто уезжает из Чечни, это связано с желанием получить какое-либо специальное образование, и доля таких граждан меньше, чем в других регионах», — говорит Каримов.

Как считает Атаев, отношение к чеченским мигрантам резко поменялось и по другую сторону границы:

«С этой миграцией изначально было связано много обмана, еще с 1990-х, когда за чеченцев выдавали себя представители других народов России, чтобы попасть в Европу. Затем последовали эти криминальные нападения.

Теперь выходцев из Чечни в Европе принимают крайне неохотно. Один известный оппозиционный блогер пробует сейчас получить убежище в Польше, и ему отказывают».

Хотя поток миграции из Чечни иссяк, тех, кто осел в Европе, не следует сбрасывать со счетов. «Я бы не исключал, что на этих людей еще сделают ставку в антироссийской борьбе», — заключает Атаев.

Игорь Гашков



Материалы по теме:

В Киришском районе пьяный 38-летний хулиган напал на автобус?
Кадыров назвал ложью сообщения о чеченских беженцах в Польше
Более десяти беженцев пострадали в драке в Германии
Полицейских Ставрополья покусал задержанный хулиган
Добавлено: 17 мар 2018 в 13:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Российские биатлонисты завоевали три медали в седьмой день Паралимпиады

Российские биатлонисты завоевали три медали в седьмой день Паралимпиады

Маруся Фомина ждет ребенка от Алексея Киселева

Маруся Фомина ждет ребенка от Алексея Киселева

Управляющие компании лишают права сбора коммунальных платежей – СМИ

Управляющие компании лишают права сбора коммунальных платежей – СМИ

Загрузка...



Лента новостей
Красноярский школьник создал 3D-учебник - 13:21 Красноярский школьник создал 3D-учебникЕвропа принимала чеченских сепаратистов с распростертыми объятьями — а они ответили беспределом - 13:07 Европа принимала чеченских сепаратистов с распростертыми объятьями — а они ответили беспределомГолубая Луна взойдет в конце марта-2018: чего ждать от редкого небесного явления - 13:01 Голубая Луна взойдет в конце марта-2018: чего ждать от редкого небесного явленияНе Джоли: пластические хирурги назвали имя звезды с идеальными губами - 12:35 Не Джоли: пластические хирурги назвали имя звезды с идеальными губамиВ пунктах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые тренировки по борьбе за - 11:42 В пунктах базирования кораблей Балтийского флота проведены плановые тренировки по борьбе за живучесть корабляМОЛНИЯ: Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов - 11:35 МОЛНИЯ: Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатовАлессандра Амбросио и Джейми Мазур расстались после 13 лет отношений - 11:28 Алессандра Амбросио и Джейми Мазур расстались после 13 лет отношенийПосол Великобритании прибыл в МИД РФ - 11:22 Посол Великобритании прибыл в МИД РФRoy Robson представили коллекцию костюмов на весну - 11:21 Roy Robson представили коллекцию костюмов на веснуСоратника Березовского могли убить собачьим поводком - 11:15 Соратника Березовского могли убить собачьим поводкомПриморская тигрица напала на эколога во время вакцинации - 11:14 Приморская тигрица напала на эколога во время вакцинацииРоссийский горнолыжник стал бронзовым призером Паралимпиады - 11:14 Российский горнолыжник стал бронзовым призером ПаралимпиадыОлег Сенцов сообщил о серьезных проблемах со здоровьем в колонии - 11:13 Олег Сенцов сообщил о серьезных проблемах со здоровьем в колонииОсака сыграет с Касаткиной в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе - 11:08 Осака сыграет с Касаткиной в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Последние новости
В парламенте России заподозрили Британский совет в прикрытии шпионов - 14:36 В парламенте России заподозрили Британский совет в прикрытии шпионов В Иркутской области спасли застрявшую на трассе цирковую труппу - 14:34 В Иркутской области спасли застрявшую на трассе цирковую труппу Facebook заблокировал Cambridge Analytica за использование личных данных - 14:34 Facebook заблокировал Cambridge Analytica за использование личных данных В Санкт-Петербурге прошли учебно-методические занятия с должностными лицами органов комплектования - 14:28 В Санкт-Петербурге прошли учебно-методические занятия с должностными лицами органов комплектования ЗВО Порошенко угрожает, когда горят танки ВСУ, — в Госдуме оценили слова о «девяти граммах свинца» - 14:18 Порошенко угрожает, когда горят танки ВСУ, — в Госдуме оценили слова о «девяти граммах свинца» Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень - 14:00 Россия и Камбоджа начали подготовку к визиту Матвиенко в Пномпень Офтальмологи назвали овощ, серьезно улучшающий зрение - 13:50 Офтальмологи назвали овощ, серьезно улучшающий зрение Кокорин может пропустить чемпионат мира из-за сделанной операции - 13:44 Кокорин может пропустить чемпионат мира из-за сделанной операции Постпред России при ОЗХО обвинил Лондон и Вашингтон в производстве «Новичка» - 13:43 Постпред России при ОЗХО обвинил Лондон и Вашингтон в производстве «Новичка» Сенаторы США призвали заблокировать «Северный поток — 2» - 13:43 Сенаторы США призвали заблокировать «Северный поток — 2» МИД решил выслать 23 британских дипломатов - 13:42 МИД решил выслать 23 британских дипломатов Создатель «Новичка» рассказал об антидоте к яду - 13:42 Создатель «Новичка» рассказал об антидоте к яду В ЦВО строится 47 жилых домов на 7,3 тыс. квартир - 13:42 В ЦВО строится 47 жилых домов на 7,3 тыс. квартир
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"