Генштаб: Инструкторы США готовят боевиков в САР для провокаций с химоружием

Инструкторы США подготовили в районе города Эт-Танф несколько групп боевиков, целью которых являются провокации с применением химического оружия.

Такое заявление сделал начальник оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, отравляющие вещества были доставлены на юг САР под видом гуманитарных конвоев от неправительственных организаций.

Рудской отметил, что боевики готовят серию провокаций с подрывом взрывных устройств, которые начинены отравляющими веществами.