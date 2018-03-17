Глава СВР высмеял премьера Британии из-за заявления о российской разведке

Глава СВР России Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, комментируя слова премьера Британии Терезы Мэй о надежде разрушить возможности разведки РФ, что это детская наивность и профессиональная некомпетентность.

Как ранее сообщала «Русская Весна» премьер Британии заявила, что Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, отметив, что это подорвет деятельность российской разведки в Великобритании на долгие годы.

«Это заявление — смесь детской наивности и профессиональной некомпетентности», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева о Мэй, которая высылкой 23 российских дипломатов рассчитывает на долгие годы вперед разрушить возможности российской разведки в Великобритании.

Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ.

Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов и произойдет это скоро.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.