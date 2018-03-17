Главными покупателями евробондов РФ стали британские и американские инвесторы

Инвесторы из Великобритании и США стали основными покупателями новых евробондов, размещенных Минфином России. Такие данные приводит единственный организатор сделки компания «ВТБ Капитал».

Речь идет о ценных бумагах «Россия-2029» и дополнительном выпуске евробондов «Россия-2047» (число означает год погашения займа российскими властями).

«Финальная книга заявок по обоим выпускам на пике составила около 7,5 млрд долларов. В транзакциях приняли участие около 170 российских и международных инвесторов», — сообщил «Интерфаксу» глава управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев.

По его словам, 29-летние еврооблигации «Россия-2047» в объеме 2,5 млрд долларов и доходностью 5,25% выкупили британские инвесторы (49%), инвесторы из США (20%), России (13%), азиатских стран (3%), а также других регионов (14%).

11-летние еврооблигации «Россия-2029» объемом 1,5 млрд долларов и доходностью 4,6% купили российские инвесторы (35%), инвесторы из США (34%), Великобритании (22%) и из других регионов, включая Азию (9%).