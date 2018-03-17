Глушаков: футболисты "Спартака" должны были побеждать "Рубин" еще в первом тайме

КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболисты "Спартака" должны были добиваться нужного счета в матче чемпионата России с казанским "Рубином" еще в первом тайме, заявил полузащитник москвичей Денис Глушаков.

"Спартак" в матче 23-го тура победил "Рубин" в Казани со счетом 2:1, забив победный гол на 81-й минуте. Главный тренер казанцев Курбан Бердыев после игры сказал, что не видел "Спартак" на поле во втором тайме.

"Слова Бердыева? Не знаю. У каждого свое мнение. Счет на табло. Мы не реализовали столько моментов в первом тайме. Должны были побеждать еще в первом тайме. Неправильно сыграли во втором тайме. "Рубин" перехватил инициативу, но это наша вина. Главное, что реализовали свой момент, могли еще забить", - сказал Глушаков журналистам.

"Тяжелый матч, погодные условия сыграли свою роль. Само поле... Здесь нечего говорить. Молодцы, что выиграли. Бойцовские качества были на первом плане. Кто больше хотел, тот выиграл", - заявил игрок "Спартака".

"Спартак" после победы в Казани отстает от московского "Локомотива" на пять очков, но имеет на одну игру больше. "Чемпионская гонка в самом разгаре. Вы (журналисты) сказали же, что "Зенит" будет чемпионом после третьего или пятого тура", - добавил Глушаков.