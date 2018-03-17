Голубая Луна взойдет в конце марта-2018: чего ждать от редкого небесного явления

Голубая Луна 31 марта 2018 года – по сути полнолуние, однако это явление не очень частое, оно бывает раз в 2,7 года.

31 марта 2018 года – день, обладающий особой энергетикой, которая на каждом человеке может сказаться неоднозначно. С одной стороны, это время для запуска и реализации новых проектов, построения долгосрочных планов и загадывания желаний, с другой – именно в полнолуние в нас обостряются все негативные черты. Но даже не эта главная опасность дня – по мнению астрологов, всё деструктивное, что появляется в человеке, может остаться с ним навсегда, так как в полнолуние мировоззрение кардинально меняется.

Чтобы этого избежать, следует 31 марта посвятить избавлению от всего негативного – вредных привычек, ненужных отношений и контактов. Если воспользоваться этим советом, то всё плохое уйдет из вашей жизни раз и навсегда.