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Ирина Лан на обложке мартовского номера Dessert Report


Добавлено: 17 мар 2018 в 23:28, Категория: Шоу-бизнес
Ирина Лан на обложке мартовского номера Dessert Report

Вышел новый номер журнала Dessert Report март-апрель 2018. На обложке общественный деятель - Ирина Лан. Тема номера: Champions of Esthetics, что отожествляет собой индустрию спорта и красоты.


Так в новом номере много эксклюзивного материала :


Интервью с основательницей и владелицей сети лабораторий красоты «Сан и Сити» Юлианной Винер;
Ведущим врачом косметологом спа комплекса Barvikha Hotel & Spa Светланой Шишковой, к слову ее называют серым кардиналом столичной косметологии;
Пластическим хирургом Рустам Заде Аделей Зауровной, которая
делает невероятные чудеса и с лицами звезд российского шоу бизнеса, достаточно прошептать о ней сарафанному радио, сразу станет все понятно - Аделя работает в клинике Лантан;
Также в номере невероятно позитивное интервью с Марией Фроловой - основательницей Медицинского Центра «Можайка 10» . Да, да - это именно та многодетная леди, которая пропагандирует ЗОЖ и регулярно ведет прямой эфир из Wellness клуба Pride на Рублевке.

Кстати в сентябре 2018 года Dessert Report отпразднует свое трехлетие, а пока он не перестает нас радовать самыми актуальными темами . Так многих интересует вопрос криптовалюты, по этому направлению издание обращается к техническому директору компании Midex - Евгению Казначееву, который рассказывает читателям о новых токенах.Продолжая дискуссию известный аналитик в мире криптовалюты Валерия Больших дополняет направление детальным обзором про биткоин и эфириум.

Ну что, у вас рождается спортивный интерес ?! - отлично. Тогда идем дальше. Колумнист журнала Наталья Вагапова в своей постоянной колонке повествует об Олимпийской Мечте, ведь кому, как не Наталье говорить о победах, именно она является матерью легендарной тридцати пяти кратной чемпионки Марии Мазур, которая в свои 9 лет завоевывает лучшие ледовые арены мира.

Продолжая тему колумнистов эксперт в области китайской метафизики - Елена Комбс раскрывает детали Моды на Рэйки - систему исцеления с помощью рук.

Тем не менее в номере есть еще два супер эксклюзива. Интервью с легендарным бурятским шаманом Валентиной Рульер-Роллен и звездный фотопроект от известного продюсера Артема Сорокина «Арт Календарь» с участием таких звезд, как : Анита Цой, Митя Фомин, Александра Савельева, Любовь Успенская и многие другие . И напоследок для поднятия настроения очень рекомендуем позитивный фото-комикс «Поход за Витаминами» с участием Ольги Сухановой и Алесей Шикун.

Новый номер журнала Dessert Report главный редактор - известный журналист Александр Лесников рекомендует покупать в сети магазинов Фреш Маркет 77 и на 5м этаже Универмага Цветной в Food Market.



Материалы по теме:

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Интервью с главным редактором журнала Dessert Report Александром Ледниковым
Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко заслужили быть на обложке журнала «Дом 2»
Оскар Гурьев на обложке новогоднего выпуска DESSERT REPORT
Добавлено: 17 мар 2018 в 23:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fashiontime

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