Кейт Миддлтон и принц Уильям на параде в честь Дня святого Патрика: фото пары и детали образа герцогини

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Восьмой месяц беременности — королевским обязанностям не помеха. Так, сегодняшний день Кейт Миддлтон в компании принца Уильяма провела на традиционном параде Первого батальона Ирландской гвардии в честь Дня святого Патрика.

Торжественное мероприятие прошло в лондонском Хаунслоу, где на площади перед кавалерийскими казармами к моменту прибытия высокопоставленных гостей уже заняли свои позиции 350 солдат.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Следуя обычаю, который берет свое начало в 1901 году, герцогиня вручила гвардейцам веточки трилистника, символизирующие праздник. Вниманием не был обделен и главный участник парада — талисман батальона, ирландский волкодав по кличке Доннелл.

Для своего очередного официального выхода Кейт выбрала зеленое пальто от Catherine Walker, которое мы уже видели на ней всего полтора месяца назад во время визита герцогов Кембриджских в Швецию, дополненное меховыми воротником и манжетами Troy London за 95 и 60 долларов.

Дополнила образ Миддлтон шляпкой от Джины Фостер и туфлями Tod's Suede Pumps за 460 долларов.

Парад в честь Дня святого Патрика завершился маршем и салютом, который принял принц Уильям.

Свежими фотографиями пары с читателями NEWSTES.RU поделился блогер boo_10.