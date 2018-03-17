Ким Кардашьян показала свое тело в фотосессии для журнала ELLE

Американская телезвезда и светская львица Ким Кардашьян впервые снялась для обложки апрельского выпуска американского Elle.

Ким показала свои формы на вызывающих фото и рассказала о тяжелых родах, любви к порядку и чистоте, а также о суррогатном материнстве.

Так, она отметила: «Моя жизнь — хаотична, поэтому дома должно быть все максимально просто. Я люблю порядок везде, включая мои гаджеты. Не люблю, когда у меня перегруженный телефон. В конце дня я удаляю все, что уже не актуально. Если мне нужна какая-то информация, я оставляю ее, если же нет — удаляю. Не люблю информационный шум».

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