Кокорин может пропустить чемпионат мира из-за сделанной операции

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин успешно прооперирован в Риме после травмы крестообразных связок. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ближайший месяц футболист будет проходить реабилитацию в Италии, после этого продолжит восстановление в Петербурге.

В заявлении говорится, что на поле Кокорин сможет вернуться через 4-5 месяцев.

Таким образом, он, вероятно, пропустит чемпионат мира по футболу, который стартует через 3,5 месяца. ЧМ пройдет в России с 4 июня по 15 июля 2018 года.

Травму Кокорин получил в матче 1/8 финала Лиги Европы против команды «РБ Лейпциг».