Коллекция с характером: Igor Gulyaev осень-зима 2018

Автор: Кристина Рытикова
Igor Gulyaev — известный российский дизайнер. Его коллекции всегда призывают быть дерзкими и уверенными в себе. Показ осень-зима 2018 по традиции прошел в рамках модного марафона Mercedes Benz Fashion Week Russia.
Igor Gulyaev демонстрирует многослойные и яркие образы. Основной цвет коллекции — бордовый — контрастирует с глубоким изумрудным. Почти все комплекты сделаны из бархата и дополнены с ярким декором.
Среди аксессуаров — крупные вместительные сумки, пояса и нашитые банты.