Косачев: доклады о наблюдении за выборами представят 6 межпарламентских ассамблей

Тема: Президентские выборы — 2018

Шесть парламентских ассамблей, которые делегировали наблюдателей на выборы президента РФ, представят потом официальные доклады, заявил глава международного Комитета Совфеда Константин Косачев на встрече в Москве с иностранными наблюдателями.

«От межпарламентских структур мы одичаем официальные доклады о наблюдении на выборах. Я говорю, в частности, о Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ, Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ, Парламентской ассамблее ОДКБ. Что касается представителей национальных парламентов, то тут у них нет никаких отчётных обязательств. Но всё-же, мы хотели бы увидеть результаты вашего наблюдения», — обратился сенатор к зарубежным коллегам.

Он добавил, что выборы президента РФ 18 марта организованы по самым высоким международным стандартам, что подтверждает большое число зарубежных наблюдателей. Читайте по теме

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Для них, уточнил Косачев, на официальном сайте ЦИК размещена справочная информация на английском языке, а также работает телефон «горячей линии», для решения оперативных вопросов любого характера.

В России — 109 миллионов избирателей, а на статус кандидата в президенты претендовало 36 человек. В итоге было зарегистрировано 8 кандидатов», — рассказал парламентарий.

Он также напомнил зарубежным коллегам о новациях российского выборного законодательства. Речь шла об отмене открепительных удостоверений, чем уже воспользовались порядка 6 миллионов избирателей из 109. «Другое новшество заключается в том, чтобы участвовать в наблюдении за выборами общественникам. А также отрегулирована более чётко возможность использования средств видеонаблюдения. И боле е половины избирательных участков в РФ оборудования системами видеонаблюдения. Это территория, на которой проживает более 80% граждан России», — подчеркнул сенатор.

Ранее Константин Косачев рассказал международным наблюдателям о решении украинских властей не допускать проживающих в стране россиян к голосованию на выборах президента России и не исключил провокаций на территории Украины в день голосования.

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