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Косачев: европейцы должны знать, как проходят выборы в России


Добавлено: 17 мар 2018 в 16:43,
Косачев: европейцы должны знать, как проходят выборы в России

Тема: Президентские выборы — 2018


Граждане стран Европы благодаря членам Европарламента и Межпарламентского союза (МПС) должны знать, как проходят выборы в России, заявил глава международного Комитета Совфеда Константин Косачев 17 марта на встрече с депутатами этих организаций.

«Нам бы хотелось, чтобы Межпарламентский союз видел, как проходят президентские выборы в России, и рассказал об этом на родине (каждого из депутатов-наблюдателей — прим.  ред.). И мы нашли такую форму, когда каждому члену исполкома МПС мы направили приглашение лично», — сказал сенатор.

Глава международного Комитета палаты регионов провёл встречу с председателем геополитической группы МПС «Двенадцать плюс» Дуарте Пашеко, а также с сопредседателями партии «Русский союз Латвии» Мирославом Митрофановым и Татьяной Жданок, членом фракции Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Андреем Мамыкиным.

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Последний из названных политиков, в частности, подчеркнул, что их пребывание в России на президентских выборах в качестве наблюдавшей в индивидуальном порядке очень важно. «Мы не можем делать заявлений от имени Европарламента, но можем их делать от своего имени и от имени наших избирателей. Множество граждан Евросоюза хотят видеть настоящую картину президентских выборов в России», — сказал Мамыкин.

Он поинтересовался у Косачева о расположении самых необычных участков для голосования. Сенатор ответил, что с учётом географических масштабов государства, граждане страны одновременно голосуют только в течение двух часов.

«Есть процедура предварительного голосования, которая начинается за 20 дней до даты голосования. Она, в частности, нужна для жителей труднодоступных территорий России, где невозможно обеспечить наличие участков для голосования. Тогда, например, вертолёт прилетает на стойбище кочевников», — рассказал глава международного Комитета Совфеда.


Депутат из Португалии Дуарте Пашеко сообщил, что очень интересна тема с возможностью проголосовать не по месту жительства и в  целом организация выборного процесса в России.

Мирослав Митрофанов из Латвии в свою очередь заявил, что европарламентарии намеренно шли на конфликт с русофобией в странах Евросоюза по одной причине: «Русские граждане в Латвии значат для нас больше, чем веяния Евросоюза. Эти люди тоже разные: кто-то поддерживает одного кандидата, кто-то другого, но все они хотят получить объективную информацию о том, как проходят в России выборы».

Политик также добавил, что Россия является самой близкой к Латвии в культурном плане страной.

Всего из Латвии наблюдать за выборами президента 18 марта приехали 11 человек.

Межпарламентский союз (МПС) — одна из старейших международных организаций, целью которой является установление личных контактов между членами парламентов и их объединение ради укрепления сотрудничества между государствами.

МПС был основан 31 октября 1888 года в Париже, в настоящее время в организации состоят 173 государства, а также 11 ассоциированных членов.

Высшим органом МПС является созываемая дважды весной и осенью ежегодно Ассамблея, в которой принимают участие более 1200 делегатов. 137-я Ассамблея Межпарламентского Союза прошла в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге, а 138-я Ассамблея пройдёт в Женеве в конце марта текущего года.

Европейский парламент — законодательный и представительный орган Европейского союза. Наряду с Советом Европейского союза Европарламент является прообразом двухпалатной законодательной ветви власти в ЕС и считается одним из самых влиятельных законодательных органов мира. Он был создан в 1957 году.

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Добавлено: 17 мар 2018 в 16:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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