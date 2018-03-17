Красноярский школьник создал 3D-учебник

С помощью мобильного приложения, изобретенного Дмитрием Егоровым, учащимся гимназии № 13 Красноярска, такая непростая наука, как физика, будет усваиваться легче и интереснее.

Виртуальный учебник в формате 3D под названием «AR-пособие опытным путем» вместил в себя теоретический и практический курс – 8 лабораторных работ раздела «Механика». Сообщается, что все иллюстрации Дмитрий сделал сам. Программа предусмотрена для мобильных устройств, работающих на платформе Android.

В дальнейшем «живое» учебное пособие будет расширяться и совершенствоваться. «AR-пособие опытным путем» уже взято на вооружение в нескольких школах РФ и Казахстана, его можно скачать, оно находится в свободном доступе, пишет источник.