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Кронштадтский морской завод отметил 160-летие со дня основания


Добавлено: 17 мар 2018 в 04:43, Категория: Общество
Кронштадтский морской завод отметил 160-летие со дня основания

Руководящий состав Главного командования Военно-Морского Флота поздравил Кронштадтский морской завод - одно из старейших судостроительных предприятий России - со 160-летием со дня основания.

Торжественное открытие завода состоялось 16 марта 1858 г. в присутствии императора Александра II.

С первых дней на заводе выполнялись крупные военные заказы: установка паровых машин на винтовых линейных кораблях «Синоп», «Цесаревич» и на построенном в Кронштадте фрегате «Олег». Здесь была изготовлена броня для первого российского броненосца - канонерской лодки «Опыт».

В дальнейшем завод все больше специализировался на судоремонтных работах: изготовлении и установке корабельных систем и оборудования, капитальном ремонте корабельных механизмов. На заводе выполнялись и экспериментальные заказы. В 1875 г. были изготовлены детали первой отечественной торпеды конструкции И. Ф. Александровского, в 1881 — части для подводной лодки С. К. Джевецкого.

В Кронштадте проходил подготовку к ходовым испытаниям и первому арктическому походу первый в мире атомный ледокол «Ленин». На заводе прошло капитальный ремонт учебное парусное судно «Седов».

В 1922 г. переименован в Кронштадтский Морской завод. 31 мая 1944 г. завод награжден орденом Ленина.

В 2015 году завод вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации - крупнейшего объединения судостроительных и судоремонтных предприятий России.

С осени 2014 г. на заводе проходил ремонт корабль Военно-Морского Флота №1 - легендарный крейсер «Аврора», ныне являющийся филиалом Центрального военно-Морского музея.



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Добавлено: 17 мар 2018 в 04:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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