Лавров призвал не драматизировать расстрел бойцов Вагнера

Коалиция во главе с США участвует в наземных операциях в Сирии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью, опубликованном на сайте ведомства.

Так он прокомментировал вопрос журналиста о том, что в Сирии ведется «прокси-война» и «страны, стоящие за определенными сторонами этого конфликта, вступили в открытое противодействие друг с другом» в начале февраля.

По всей видимости, имелось в виду столкновение бойцов российской частной военной компании Вагнера с силами коалиции, в результате чего 7-8 февраля ВВС коалиции уничтожили российский отряд. По данным СМИ, в результате погибли от полутора десятков до 200-300 и более человек. МИД позднее официально заявлял, что на лечении в России находятся «десятки» пострадавших в том столкновении.

По словам Лаврова, в Сирии «"на земле" находятся спецназовцы США (они этого уже не отрицают), Великобритании, Франции и ряда других стран».

«Так что, это уже не столько "прокси-война", сколько прямое вовлечение в войну», — считает министр.

По его словам, американская коалиция, «с точки зрения международного права и Устава ООН, нелегитимна, но мы реалисты и понимаем, что не воевать же с ними».

Поэтому Россия и коалиция, по словам Лаврова, координируют свои действия с целью «недопущения непреднамеренных столкновений».

При этом, говоря о столкновении ЧВК с американцами, министр отметил: «Я не стал бы драматизировать ситуацию с нападением подконтрольных американцам сил на сирийские или просирийские силы».