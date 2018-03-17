Лавров заявил о стремлении США обесценить ядерный потенциал России

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью азиатским средствам массовой информации в пятницу заявил, что США стремятся обесценить стратегический ядерный потенциал России развёртыванием своей глобальной системы противоракетной обороны.

По его словам, Москва предприняла попытку убедить Вашингтон в пагубности подобных действий после выхода американской стороны из договора об ограничении систем ПРО.

«Всё, что делали наши американские коллеги, убеждало нас, что эта глобальная система противоракетной обороны создаётся не для парирования угроз, исходящих от Ирана и Северной Кореи, а для того, чтобы окружить Россию по всему периметру этими противоракетными системами, которые, по оценке наших военных, реально были нацелены на то, чтобы обесценить наш стратегический ядерный потенциал», — сказал дипломат.

2 марта «Парламентская газета» писала, что заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин сообщил о планах американского военного командования развернуть 400 ракет глобальной системы ПРО у российских границ.

За день до этого президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию заявил, что Россия намерена создать новейшие системы вооружения в ответ на развёртывание систем противоракетной обороны США.

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