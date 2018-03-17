К сожалению, у меня сейчас нет мужчины, с которым я хочу быть на данный момент. Шоки сначала говорил, что хочет со мной серьёзных отношений, потом он меня бросил ни с того, ни с сего, объясняя, что у меня до сих пор ещё остались какие-то чувства к Саймону, к Гриценко и тд. Я решила, что он играет, что ждёт бывшую и просто приехал сюда отсидеться, и когда он говорил о серьёзных отношениях и о заселении, он просто хотел волшебства. Он не разбирается в моих проблемах, а просто сразу уходит от них и покидает меня. Потом он начал меня обливать грязью, после того как сам же меня бросил, говорить о том, что я не для отношений, о том, что я не искренняя. После этого я не сдержалась и побила его, только руку отбила зря. И потом он сказал, что это точка и между нами ничего быть не может. И после этого снова сказал, что влюблён и понимает, что ни секунды без меня не может. Сегодня он целый день говорит, что сердцем хочет быть со мной, но голова ему говорит, что не надо. И под вечер он сказал, что все-таки хочет быть со мной. Я ему поставила условие - я даю ему сутки, и если он не передумает и не поменяет своего мнения, как он это делает каждый час, то тогда я буду с ним.
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Новости » Шоу-бизнес » Марго Овсянникова дала Антону Шоки сутки на раздумье
Марго Овсянникова дала Антону Шоки сутки на раздумье
Добавлено: 17 мар 2018 в 14:56, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 17 мар 2018 в 14:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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