Мемория. Сергей Стиллавин

17 марта 1973 года родился Сергей Стиллавин радиоведущий, шоумен.

Личное дело

Сергей Валерьевич Стиллавин (настоящая фамилия — Михайлов, 45 лет) родился в Ленинграде. В детстве увлекался изобретательством и кино — в 11 лет дедушка подарил ему кинокамеру. Свои изобретения и рационализаторские предложения отправлял в журнал «Юный техник». К примеру, предложил в поворотнике машины оранжевое стекло заменить на прозрачное, а для достижения необходимого эффекта вворачивать оранжевую лампочку. Но редакцию эти изобретения не заинтересовали.

После 8 класса перешел в математическую школу — мать и бабушка с дедом, которые воспитывали Сергея после развода родителей, хотели отправить его подальше от друга Птицына, с которым он «научился делать бомбочки из бумаги и сбрасывать их на прохожих, научился взрывать магний с марганцовкой, бить лампочки и делать прочие гадости и пакости». Но учеба не задалась — Сергей плохо понимал основной предмет и через год вернулся в общеобразовательную школу.

Получив аттестат, поступил на филологический факультет ЛГУ, который так и не окончил.

В 1993 году устроился в газету «Славянский базар», где «стал ведущим автором — писал треть всех статей в номер». После банкротства издания перешел в газету «Недвижимость Петербурга», где поначалу работал криминальным журналистом.

«Начал я со сводок из ГУВД, — рассказывал ведущий. — Оказалось, что каждый день за недвижимость в Питере кому-то резали горло или всаживали паяльник в задницу».

В 1995 году начал делать 5-минутную программу про недвижимость для петербургской радиостанции «Модерн», спустя год стал ведущим информационных передач.

В 1996 году начал работать с диджеем «Модерна» Геннадием Бачинским, в ноябре 1997 года у них появилось собственное утреннее шоу «Два в одном». В начале 1999 года в передаче состоялась премьера рубрики «Субтитра». В ней иностранные песни иронично переводились на русский язык. Например, песню Стиви Уандера «I just called to say I love you» Бачинский и Стиллавин перевели: «Чисто позвонил сказать, что я люблю тебя».

После продажи радио «Модерн» в 2001 году ведущие переехали в Москву и стали работать на «Русском радио».

В феврале 2002 перешли на радио «Максимум», где вели утреннее шоу «Жаворонки».

В 2005 году Бачинский был назначен генеральным продюсером радиостанции, а Стиллавин — ее программным директором. Топ-менеджеры также продолжили вести свое шоу.

Весной 2007 года Бачинский и Стиллавин получил главную радийную премию — «Радиомания» в номинации «Лучшее утреннее шоу».

Летом 2007 года Бачинский и Стиллавин перешли на «Маяк» — эту «возрастную» и низкорейтинговую радиостанцию перезапускал бывший президент «Русской медиагруппы» (в нее и в то время входили «Максимум», «Русское радио» и другие активы) Сергей Архипов.

На «Маяке» их шоу называлось «Позитивное утро с Бачинским и Стиллавиным». Бачинский также стал главным продюсером дирекции радиовещания ВГТРК.

12 января 2008 года Геннадий Бачинский погиб в автоаварии — он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом.

После гибели соведущего Стиллавин продолжил вести утреннее шоу. Оно стало называться «Сергей Стиллавин и его друзья».

Сергей Стиллавин radiomayak.ru

Чем знаменит

Популярный радиоведущий, главный герой утреннего шоу «Сергей Стиллавин и его друзья», которое выходит на «Маяке». Наибольшую известность получили совместные проекты Стиллавина с Геннадием Бачинским: Бач и Стил, как их называли поклонники, вели программы на петербургском радио «Модерн», на «Русском радио», «Максимуме» и радио «Маяк».

Также Стиллавин вместе с Бачинским делал шоу на ТНТ, МTV, НТВ, ДТВ. Стиллавин и сейчас участвует в телепроектах. Вместе с соведущим утреннего шоу Рустамом Вахидовым он делает программу «Большой тест-драйв», которая выходит на YouTube (до закрытия «России 2» программа выходила на этом телеканале).

О чем надо знать

Стиллавин известен своими гомофобными, сексистскими и другими резкими и уничижительными высказываниями. Так, Горбачев у него — «Иуда», который «выполнял заказ» по развалу СССР. Украина для шоумена и вовсе «несуществующая страна», «зависимый анклав, который и рад бы под НАТО лечь, да остатки русских не желают. Рады бы нам зад подставить — да Западная Украина против». Самое безобидное его обозначение геев и лесбиянок — «извращенцы» или «содомиты». В марте 2018 года группа российских феминисток присудила ведущему премию «Сексист года — 2017».

Прямая речь

О начале карьеры на радио: «Я тогда любил слушать радио "Модерн" — станцию с восходящим [Дмитрием] Нагиевым, и в январе 95-го услышал рекламную передачу про недвижимость… Я, как человек, знающий тему досконально, сразу понял, что передачу сляпал дилетант, который сам не понимает и не в состоянии интересно объяснить остальным. Набрался наглости, позвонил в редакцию и нагло сказал тогдашнему программному директору Кириллу Беглецову: "У вас тут передача выходит — так вот я могу сделать лучше". А он мне отвечает: "Приходи!" Прихожу, разговариваю — и понимаю, что ни фига я технологию радио не знаю. Беглецов меня спрашивает: "Сколько твоя программа будет длиться?" Я отвечаю: "Полчаса!" А он мне: "На коммерческой станции информационная программа дольше 5 минут идти не может". Я был раздавлен таким форматом, потому что изначально не знал, о чем буду говорить 30 минут, но сокращение этого времени в шесть раз вызывало более серьезный вопрос — а что можно успеть вообще сказать, когда свободолюбивые диджеи вроде того же Нагиева тратят и 5, и 10 минут эфира, не донеся до слушателя никакого смысла, кроме эмоций?».

О пропаганде (блог Стиллавина на Livejournal, февраль 2018): «Я почти уже перестал ждать, что наш кинематограф сумеет произвести настоящее пропагандистское кино советского уровня — и вдруг наткнулся на сериал "Спящие", 8 серий которого посмотрел враз.

Ведь что у нас как бы принято называть "пропагандой"? Любое упоминание российского государства и нашей власти без критической оценки, без ненависти к ним. Так топорно используется приемчик, который должен заставить обычного человека усвоить, что некрасиво, не комильфо вообще говорить о власти РФ даже в нейтральном ключе — от российского руководства должно плохо пахнуть, оно обязано ассоциироваться только с неудачами, воровством и вообще со злом.

И вот, наконец, сняли сериал, который является великолепным образцом грамотной и качественной пропаганды — то есть нужные мысли не грузят в лоб, а нежно формируют на эмоциональном уровне, как это и было в СССР».

Об абортах (блог Стиллавина на Livejournal, февраль 2018): «Феминистки уже почти вдолбили нам в головы "право" женщины единолично принимать решение об аборте, хотя тем самым она убивает не СВОЕГО ЛИЧНОГО ребенка, но еще и ребенка мужчины. Ведь цинизм ситуации в том, что когда речь заходит об алиментах, мужчина имеет самое непосредственное отношение к рождению малыша, а в случае с убийством (абортом) — вдруг никакого! И вякнуть даже не смеет.

А не охренели ли такие женщины?

Как они вообще размышляют о замужестве, если в этом самом замужестве они оставляют себе право единолично ТАЙНО решать, будет ли этот мужчина отцом?

Я хочу прямо спросить: вы, женщины, реально держите мужиков за лохов? Вы хотите, чтобы мужчина вас обеспечивал, горбатился на квартиру и тачку, унижался перед начальством ради сохранения возможности содержать семью, а в это время его жена, ради которой это все делается, тайно принимает решение, что от этого типка она беременеть не будет — подождет вариант получше?! Или, что не менее гадко, похаживает на сторону и позволяет любовнику не сдерживаться в липком порыве».

О Михаиле Горбачеве (блог Стиллавина на Livejournal, март 2018): «Как можно дать полную свободу маленькому ребенку в комнате, где торчат оголенные провода из розетки? Ребенок непременно схватится ручонками за них, и это преступление родителей будет справедливо наказано в любой стране — есть там пресловутая ювенальная юстиция или нет.

Но почему точно такое же преступление против 300 млн человек не наказано никак? Вывод один: этот человек выполнял заказ — он работал на тех, кто стал жить лучше, лишив эти миллионы своей родины.

Найдутся горлопаны, которые скажут, что тысячи людей получили возможность уехать, что немалое число наших граждан стали жить лучше, нежели могли бы существовать "при совке". Но поймите, упыри: большинству стало хуже! Большинству. А вы, сволочи, всю свою жизнь ощущаете на себе мазохистическую печать меньшинства и внаглую втираете нашему народу, что быть большинством — это позор».

5 фактов о Сергее Стиллавине

Псевдоним Стиллавин — это сочетание слов still loving (все еще люблю). «Still loving you» — название известной баллады группы Scorpions, вышедшей в 1984 году. Сам ведущий рассказывал, что однажды он отправлял любимой девушке телеграмму и хотел написать в конце still loving, но так как латиницей писать было нельзя, подписал телеграмму «Стиллавин Сергей». И в дальнейшем использовал эту подпись как псевдоним.Для рубрики «Субтитра» Стиллавин и Бачинский записали целый ряд шутливых песен, с которыми выступали на гастролях. Также эти песни были выпущены на компакт-диске.Ведущие получили несколько престижных радийных премий. В 2000 году — премию Попова за лучшую развлекательную программу — «Два в одном» на радио «Модерн». В 2004 они стали лауреатами «Радиомании» в категории «Приз слушательских симпатий», в 2007 году получили этот приз в номинации «Лучшее утреннее шоу», а в 2008 году — как лучшие ведущие программы (Бачинскому награда была присуждена посмертно). В 2010 году рубрика «Народный продюсер» в утреннем шоу Стиллавина получила «Радиоманию» как лучшая развлекательная программа.В память о дуэте Бачинского и Стиллавина создан сайт, где выложены записи их эфиров, а также другие материалы.О личной жизни ведущего почти ничего неизвестно, за исключением того, что он воспитывает дочь Марию.

Материалы о Сергее Стиллавине:

Биографическая справка в Википедии

Автобиография ведущего

Биография на сайте «Узнай все»