Международный кинофестиваль «Победили вместе» принимает заявки до 31 марта

Севастопольский международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» продолжает прием заявок. Участвовать можно в документальном и телевизионном конкурсах на военную, историческую, культурную тематику, тему Победы в Великой Отечественной войне, а также побед, свершений и преодолений в личной, частной, хозяйственной и других сферах сегодня. Заявки принимаются от авторов и производящих студий до 31 марта 2018 года.

Заявку можно подать на сайте фестиваля

«Победили вместе» предоставляет возможность творческого старта документалистам всех регионов России, стран бывшего СССР и мира.

В 2018 году в рамках фестиваля состоится Всероссийский Питчинг дебютантов (совместно с Молодежным центром СК РФ), победители которого получат денежные премии и технику от фирмы «Canon».

Заявку на участие в Питчинге можно подать до 25 апреля 2018 года. Подробнее – на официальном сайте Питчинга

Фестиваль пройдет в Севастополе в 14 раз с 15 по 21 мая 2018 г.

Официальное открытие состоится 16 мая, Церемония награждения – 21 мая.

Президент фестиваля – Владимир Меньшов.

Председатель международного жюри – Сергей Мирошниченко.