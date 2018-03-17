Минобороны РФ завершило конкурс названий для нового оружия

16 марта завершилось голосование, размещенное на сайте Минобороны РФ, во время которого россияне могли выбрать названия для новых видов стратегического оружия.

Новый боевой лазерный комплекс, согласно предпочтениям граждан РФ, должен получить название «Горыныч». Среди названий для крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой лидирует «Пальмира». В качестве названия для подводного беспилотника россияне выбрали «Лещ».

Официально итоги голосования в министерстве пока не подводили.

Ранее президент России Владимир Путин показал запуск стратегической и крылатой ракет.

Фото: скриншот сайта