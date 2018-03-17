Минобрнауки приостановит все совместные проекты с Британским советом

В России будут приостановлены все образовательные программы, действующие совместно с Британским советом. Об этом сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Ранее сегодня МИД РФ сообщил о высылке 23 британских дипломатов, а также закрытии консульства Великобритании в Петербурге и Британского совета — культурно-образовательной организации, работающей в России более 20 лет.

«В соответствии с приостановкой деятельности Британского совета на территории Российской Федерации, естественно, совместные образовательные программы с Британским советом будут приостановлены», — сообщила Васильева ТАСС.

Она отметила, что прекращение работы Британского совета не коснется «других программ с Великобританией в сфере образования и науки, в том числе программ студенческого обмена».