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Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за почти 20 лет


Добавлено: 17 мар 2018 в 17:01, Категория: Новости на сегодня
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за почти 20 лет

Ночь на 17 марта стала самой холодной в Москве для этого месяца за последние 18 лет. Об этом РБК сообщили в центре погоды «Фобос».

«На метеостанции на ВДНХ зафиксирована рекордная температура — минус 18,3 градуса. Эта самая низкая температура, по крайней мере, за последние 18 лет», — сообщили там.

В регионе самая низкая температура была зафиксирована в поселке Черусти — минус 27,4 градуса.

В Клину температура опускалась до минус 25 градусов, в Михайловском — до минус 25,5 градуса, в Волоколамске ночью было около минус 23 градусов.



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Добавлено: 17 мар 2018 в 17:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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