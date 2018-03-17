Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за почти 20 лет

Ночь на 17 марта стала самой холодной в Москве для этого месяца за последние 18 лет. Об этом РБК сообщили в центре погоды «Фобос».

«На метеостанции на ВДНХ зафиксирована рекордная температура — минус 18,3 градуса. Эта самая низкая температура, по крайней мере, за последние 18 лет», — сообщили там.

В регионе самая низкая температура была зафиксирована в поселке Черусти — минус 27,4 градуса.

В Клину температура опускалась до минус 25 градусов, в Михайловском — до минус 25,5 градуса, в Волоколамске ночью было около минус 23 градусов.